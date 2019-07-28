с чего всё началось

Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.

Политика Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Происшествия В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Армия и оружие На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Интервью с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».

Политика Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

Футбол ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм) Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была использована на матче Российской премьер-лиги.

Политика В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Космос Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура «Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».

Здоровье Названы лекарства, запрещенные к употреблению с алкоголем Многие слышали о том, что алкоголь нежелательно употреблять с медикаментами.

Единоборства Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.

Энергетика «Северный поток» восстановил работу раньше срока Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.