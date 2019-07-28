Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46
Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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с чего всё началось
Ранее американское издание The Daily Beast сообщило о том, что сенатор-республиканец Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода «Северный поток – 2». Сообщается, что Пол перенес рассмотрение в комитете Сената по иностранным делам законопроекта, который налагает санкции на суда, занимающиеся укладкой морской части газопровода, а также связанных с этим юридических и физических лиц.Взгляд.ру08:42
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