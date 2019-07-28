Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46

Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

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Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%

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Как сообщают «Известия», в исковом заявлении значится, что 12 миллионов долларов должен возместить США сам Винник, а еще 88 миллионов — интернет-биржа BTC-e, которую, как утверждает американская прокуратура, россиянин контролировал.
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В Петербурге прошел главный военно-морской парад

Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
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Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе

Курс доллара в августе может снова возобновить рост, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 12:55
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В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

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На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Кино

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В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний.
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Политика

Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.
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Специалист по истории мультипликации и организатор мероприятия Ли Баочуань заметил, что на фестивале будет продемонстрировано большое количество произведений, которые раньше ни разу не выставлялись в стране.
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Общество

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Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Главный тренер "Зенита" - 2 Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче третьего круга РПЛ против "Тамбова" (0:2).
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Армия и оружие

Составлен ТОП-5 военных грузовиков

Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
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В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов

В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
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На Кубани задержали опасного преступника, сбежавшего при конвоировании

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