Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 23:46
Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам. По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа. О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая.
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Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено 26 июля в 12:38
Политика
Минфин США требует с россиянина Винника 100 миллионов долларов
Как сообщают «Известия», в исковом заявлении значится, что 12 миллионов долларов должен возместить США сам Винник, а еще 88 миллионов — интернет-биржа BTC-e, которую, как утверждает американская прокуратура, россиянин контролировал.
Обновлено вчера в 00:29
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Финансы
Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе
Курс доллара в августе может снова возобновить рост, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 12:55
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Джек Райан» от Amazon
Стриминговый сервис выложил на своем ютьюб-канале трейлер второго сезона сериала «Джек Райан», снятого по мотивам серии романов Тома Клэнси.
Обновлено в 06:10
Политика
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
В столичных поликлиниках прочитают лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний
В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний.
Обновлено в 03:00
Политика
Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
Впервые в провинции Хайнань проводится фестиваль мультипликации
Специалист по истории мультипликации и организатор мероприятия Ли Баочуань заметил, что на фестивале будет продемонстрировано большое количество произведений, которые раньше ни разу не выставлялись в стране.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Авто
Составлен рейтинг советских автомобилей с иностранными корнями
«Москвич» 400 1946 года тоже создали на базе Opel Kadett K38, поэтому в советском автомобиле можно было увидеть решения, которые использовали в немецкой машине.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Футбол
Радимов снова потроллил «Спартак» и нашел виновного в его поражении
Главный тренер "Зенита" - 2 Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче третьего круга РПЛ против "Тамбова" (0:2).
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53