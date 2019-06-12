Общество

Дроздов ушел из программы «В мире животных»РИА Новости 14:24

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных". Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.
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Дроздов объяснил уход из «В мире животных»

Lenta.ru20:42

Дроздов объяснил свой уход из «В мире животных»

Газета.Ru19:31

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»

Комсомольская правда06:31

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

РИА Новости14:24

Дроздов рассказал об уходе из программы «В мире животных»

RT на русском11:24

Дроздов покинул программу «В мире животных»

Московский Комсомолец18:04

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

StarHit.ru08:00
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Общество

В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

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Обновлено в 21:59
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Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
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Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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В США объяснили поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Николай Дроздов
Учёный
Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы. Доктор биологических наук, профессор. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
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В мире животных
Телепередача
Советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей.
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