Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»РИА Новости 14:24
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных". Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.
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Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»
Комсомольская правда06:31
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