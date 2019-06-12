Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»Известия вчера в 12:43

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По его словам, он вообще не планирует продолжать работу на ТВ.
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Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»

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Дроздов объяснил уход из «В мире животных»

Lenta.ruвчера в 20:42

Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»

StarHit.ruвчера в 08:00
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Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Член Академии российского телевидения и экспертного совета премии «Хрустальный компас», общественный деятель и пропагандист охраны природы. Доктор биологических наук, профессор. Заслуженный журналист Российской Федерации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
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Советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей.
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