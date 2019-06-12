Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»Известия вчера в 12:43
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет. По его словам, он вообще не планирует продолжать работу на ТВ.
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Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»
Комсомольская правдавчера в 06:31
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