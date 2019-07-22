Экономика

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологииГород N (Ростов) 19 июля в 09:26

Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю в России за 2019 год

Татар-информ00:22

Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 году

Невские Новостивчера в 17:08

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологии

Город N (Ростов)19 июля в 09:26

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

RT на русскомвчера в 14:57

Вес урожая-2019

Российская газетавчера в 11:42

Злачно место пусто не бывает. Аграрно-экспортные рекорды, грузовые провалы, жалобы в ОНФ: зерновой рынок лихорадит

Vgudokвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Авто

В России за полгода продано более 2 тысяч авто дороже 10 млн рублей

Российским автодилерам за первую половину 2019 года удалось реализовать около 2,2 тысяч автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына

Актриса поделилась несколькими кадрами, на которых она запечатлена вместе с мужем — Денисом Трифоновым и сыном Сашей.
Обновлено в 01:53
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые данные по выборам в Верховную раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 39,24% голосов.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Экономика

В Кении запустили крупнейшую в Африке ветряную электростанцию

В Кении запустили крупнейшую ветряную электростанцию в Африке.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Обновлено в 02:48
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Технологии

Хакеры обнародовали данные, украденные у подрядчика ФСБ

Авторы статьи утверждают, что взлом серверов компании, много лет работающей на спецслужбы России, произвели хакеры, которые и распространили найденную информацию в ряде СМИ и в хакерском сообществе.
Обновлено 20 июля в 09:07
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Футбол

Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне

Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.
Обновлено вчера в 15:07
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Музыка

Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено 19 июля в 02:59
Теннис

Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Обновлено в 01:43
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Кино

Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

Обновлено вчера в 18:30
Главное