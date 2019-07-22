Экономика
Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологииГород N (Ростов) 19 июля в 09:26
Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.
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