Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологии

Авто В России за полгода продано более 2 тысяч авто дороже 10 млн рублей Российским автодилерам за первую половину 2019 года удалось реализовать около 2,2 тысяч автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей.

Шоу-бизнес Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына Актриса поделилась несколькими кадрами, на которых она запечатлена вместе с мужем — Денисом Трифоновым и сыном Сашей.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные по выборам в Верховную раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 39,24% голосов.

Экономика В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.

Происшествия Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.

Происшествия Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.

Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Футбол Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Технологии Хакеры обнародовали данные, украденные у подрядчика ФСБ Авторы статьи утверждают, что взлом серверов компании, много лет работающей на спецслужбы России, произвели хакеры, которые и распространили найденную информацию в ряде СМИ и в хакерском сообществе.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Футбол Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Музыка Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек 20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.

Теннис Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.