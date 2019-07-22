Экономика

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологииГород N (Ростов) 19 июля в 09:26

Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.
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Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 году

Невские Новостивчера в 17:08

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

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Вес урожая-2019

Российская газетавчера в 11:42

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологии

Город N (Ростов)19 июля в 09:26
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Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле

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Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

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Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено 20 июля в 04:39
Политика

Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду

Обновлено в 00:06
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200

РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:12
Кино

Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»

Обновлено вчера в 12:56
Политика

«Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство

В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

Турист погиб под лавиной в Горном Алтае

Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Обновлено вчера в 07:45
Музыка

Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках

После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Наука

Ученые назвали способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 23:10
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

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Футбол

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено вчера в 09:41
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
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В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
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Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте

В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
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Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС

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Собрали свежие карельские вакансии с зарплатой в 60-100 тысяч рублей

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Обновлено вчера в 23:34
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Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

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