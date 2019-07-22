Экономика
Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологииГород N (Ростов) 19 июля в 09:26
Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено 20 июля в 04:39
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:12
Кино
Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»
Обновлено вчера в 12:56
Политика
«Слуга народа» может получить в Раде однопартийное большинство
В остальных округах лидируют самовыдвиженцы и кандидаты от партий, не проходящих в Раду по многомандатному округу (по спискам).
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Наука
Ученые назвали способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Сёмин: «В матче с „Рубином“ качества как раз и не хватило»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено вчера в 09:41
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Природные пожары: в Оренбуржье ещё в одном районе ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
Собрали свежие карельские вакансии с зарплатой в 60-100 тысяч рублей
Традиционно в начале недели рассказываем о свежих вакансиях от карельских работодателей.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17