Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером
Матч ТВ
09:54

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказал мнение, что тренерская деятельность может стать хорошим вариантом для него.
Матч ТВ09:54

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Дрогба допустил, что в будущем станет тренером

NewInform10:08

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Матч ТВ09:54

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Sportbox.RU09:54

Дрогба готов начать тренерскую карьеру

Soccer.ru09:49

Дрогба — о возможном начале карьеры тренера: почему бы и нет? Думаю, я справлюсь

Чемпионат09:23

Дрогба - о работе тренером: «Почему нет? Я могу справиться с этим»

Евро-футбол.ру07:45

Дрогба – о карьере тренера: «Это возможно. Я многому научился у Моуринью и Анчелотти»

Бомбардир.ру09:32
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Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ

Обновлено в 10:11
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
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«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
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Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.
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«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с "Уфой" в эфире канала "Матч Премьер".
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Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
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Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

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Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
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Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
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«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
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Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных.
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