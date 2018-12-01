Футбол

Дрогба рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
Чемпионат
01:15

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
Чемпионат01:15

Подробнее о событии

Дрогба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Евро-футбол.ру02:22

Дрогба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Матч ТВ01:55

Дрогба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Sportbox.RU01:55

Дрогба рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Чемпионат01:15

Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Sport24.ru00:20

Дрогба: «Я бы дал „Золотой мяч“ Мбаппе, но его получит Роналду»

Soccer.ruвчера в 23:47

Дидье Дрогба - о «Золотом мяче»: «Мой фаворит - Кильян Мбаппе»

Спорт-Экспрессвчера в 18:32
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 04:31
Футбол

Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен

Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
Обновлено в 04:14
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 04:00
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Роналду изменял показания в деле об изнасиловании

Обновлено в 04:36
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«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро

Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Рома» начала переговоры с Конте

Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Челси» Антонио Конте.
Обновлено в 04:32
Футбол

Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Селихов: приход Кононова встряхнул «Спартак», добавил эмоций

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что приход нового главного тренера Олега Кононова добавил команде эмоций.
Обновлено в 04:23
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Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков

Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев.
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Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
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Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
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