Футбол

Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»ProstoProSport 01:59

По информации The Sun, 40-летний Лэмпард, имеющий год опыта работы главным тренером, провел беседу с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, согласившись возглавить клуб. При этом экс-хавбек «синих» уже задумывается о новом тренерском штабе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
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