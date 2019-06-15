Футбол

Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»ProstoProSport 01:59

По информации The Sun, 40-летний Лэмпард, имеющий год опыта работы главным тренером, провел беседу с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, согласившись возглавить клуб. При этом экс-хавбек «синих» уже задумывается о новом тренерском штабе.
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Лэмпард в «Челси» - легенда под угрозой

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СМИ: Дрогба и Макелеле вернутся в «Челси», если команду возглавит Лэмпард

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СМИ: Дрогба и Макелеле вернутся в «Челси», если команду возглавит Лэмпард

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Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и Макелеле

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Газета.Ruвчера в 21:00

Дидье Дрогба: «Лэмпард - хороший вариант для „Челси“»

Спорт-Экспрессвчера в 19:11

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РИА Новостивчера в 18:32
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:07, Вашингтон
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказал свое мнение относительно стадионов, на которых могут проводиться финалы Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sport24.
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