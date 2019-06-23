Футбол
Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»Sport.ru вчера в 16:00
Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих". Отметим, что в настоящий момент Лэмпард работает в "Дерби Каунти".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности
Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки
В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
В Китае создали неизвлекаемый чип для контроля над стрелковым оружием
Представитель компании производителя отмечает, что чип позволяет определять координаты стрелкового оружия с точностью до 3 м. Пока не сообщается, собираются ли в Китае "чипировать" всё армейское огнестрельное оружие (а это миллионы стволов) или же пока процесс ограничится оружием каких-то конкретных частей и соединений.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев
Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана
Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, обвинил американского лидера Дональда Трампа в эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Обновлено вчера в 02:03
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено вчера в 14:38
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Болгарию в матче Лиги наций
В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
Обновлено вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика
Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Технологии
Волгоградцам рассказали о процедуре сбора биометрических данных
Непосредственно сам сбор происходит в два этапа – сначала записывается голос, а затем изображение.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета.
Обновлено вчера в 07:12
Единоборства
Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд
Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров
«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Трамп решил отложить массовую депортацию мигрантов
Американский президент Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:00