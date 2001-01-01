Футбол
Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»Sport.ru 16:00
Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих". Отметим, что в настоящий момент Лэмпард работает в "Дерби Каунти".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
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