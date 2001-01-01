Футбол

Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»Sport.ru 16:00

Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих". Отметим, что в настоящий момент Лэмпард работает в "Дерби Каунти".
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Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»

Sport.ru16:00

Дрогба назвал Лэмпарда лучшим вариантом для «Челси»

Спорт-Экспресс15:55

Дрогба: Лэмпард больше всего подходит на должность главного тренера «Челси»

Чемпионат14:54
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Как фейки и боты портят жизнь бизнесу

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Фрэнк Лэмпард
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Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Дидье Дрогба
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир среди иностранных игроков в истории английского клуба «Челси». По общему количеству голов за «Челси» занимает 4-е место. Первый африканский футболист, забивший 100 голов в английской Премьер-лиге.
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