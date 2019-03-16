Шоу-бизнес
Дробыш назвал смерть Началовой большой трагедиейФАН 18:57
Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш заявил, что смерть певицы Юлии Началовой — большая потеря для отечественного шоу-бизнеса и выразил соболезнования родным исполнительницы.
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Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой.RT на русском13:08
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Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
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Армия и оружие
США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:29
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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Париже и других французских городах прошли массовые акции — манифестации «желтых жилетов».
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Галкин назвал Началову бедной девочкой и светлым человеком
38-летняя певица Юлия Началова умерла вечером 16 марта.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
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В среду состояние певицы ухудшилось: у Началовой развилась почечная недостаточность.
Обновлено 14 марта в 16:24
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Устройства, позволяющие обнаружить наркотические и взрывчатые вещества, вооружение и патроны, начали появляться на пограничных пунктах России.
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Неизвестные атаковали политолога Никиту Исаева, который приехал в Башкирию в Сибай, чтобы выяснить, что происходит с воздухом в городе.
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Музыка
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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