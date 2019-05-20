Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Коммерсантъ09:03
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Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

КП - Беларусь08:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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