Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Подробнее о событии

Организаторы Евровидения уверены в безопасности системы телеголосования

РИА Новости21:22

Дробыш объяснил, зачем подает в суд на Европейский вещательный союз из-за «Евровидения»

РЕН ТВ08:27

Голоса жюри Белоруссии в финале «Евровидения» были утверждены аудиторами

ТАСС10:43

Организаторы Евровидения объяснили скандал вокруг Белоруссии

News.ru10:14

Дробыш намерен обратиться в суд из-за отстранения жюри Белоруссии на «Евровидении»

Коммерсантъ09:03

Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Lenta.ru07:28

Пытались рассорить славян? Дробыш судится с «Евровидением»

Газета.Ru13:17
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Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

КП - Беларусь08:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Обновлено в 11:54
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Кино

Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»

Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено в 22:20
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено в 12:07
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Общество

В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина

Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Наука

Ученые создали самый громкий звук под водой

Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.
Обновлено в 09:47
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Обновлено в 21:45
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Музыка

Рецензия: документальный фильм «Битва за украинскую музыку: между зрадой и перемогой»

Вопреки немного провокационному названию ("битва", "зрада", "перемога"), лента выдержана в очень трезвом и спокойном тоне, который резко контрастирует с истеричным настроем участников политических ток-шоу, живописующих украинские ужасы на российских телеканалах.
Обновлено в 21:47
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Киренском районе сгорело 20 домов

Обновлено в 20:59
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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