Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Футбол
«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу
Обновлено в 11:54
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
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Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу
Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
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В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение
Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
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Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
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Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Наука
Ученые создали самый громкий звук под водой
Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
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Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.
Обновлено в 09:47
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В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
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Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
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«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
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Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
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Рецензия: документальный фильм «Битва за украинскую музыку: между зрадой и перемогой»
Вопреки немного провокационному названию ("битва", "зрада", "перемога"), лента выдержана в очень трезвом и спокойном тоне, который резко контрастирует с истеричным настроем участников политических ток-шоу, живописующих украинские ужасы на российских телеканалах.
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В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
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Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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В Киренском районе сгорело 20 домов
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