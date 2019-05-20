Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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