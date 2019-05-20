Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Голоса жюри Белоруссии в финале «Евровидения» были утверждены аудиторами

ТАСС10:43

Организаторы Евровидения объяснили скандал вокруг Белоруссии

News.ru10:14

Дробыш рассказал, почему подает в суд на Европейский вещательный союз

Народные новости10:18

Разъяренный Дробыш судится с «Евровидением»

Газета.Ru08:07

Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Lenta.ru07:28

Организаторы Евровидения объяснили перераспределение голосов Белоруссии

РИА Новости09:52

Дробыш намерен обратиться в суд из-за отстранения жюри Белоруссии на «Евровидении»

Коммерсантъ09:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн

Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

КП - Беларусь08:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Наука

«Решать такие задачи полным перебором вариантов нельзя»

В основном задачи теории расписаний являются задачами комбинаторной оптимизации — раздела дискретной математики.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Жена Зеленского подражает Меланье Трамп

Звездный стилист Анвар Очилов с сожалением отметил в разговоре с ТВЦ.RU, что жена нового президента Украины Елена Зеленская копирует образ первой леди США Меланьи Трамп.
Обновлено в 10:17
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Обновлено в 05:15
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Вашингтоном пошлины на китайские товары заставляют американские компании переносить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 04:42
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Intel создает ноутбук с двумя дисплеями

Компания Intel сообщила о своем желании создавать ноутбуки с двумя дисплеями и уже даже получила несколько ключевых патентов, которые позволят компании делать данные устройства в ближайшем будущем.
Обновлено в 12:22
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Германии начался суд над «шариатской полицией»

В немецком городе Вупперталь начался второй судебный процесс по делу «шариатской полиции», сообщает сегодня, 20 мая, Lenta.ru со ссылкой на издание Deutsche Welle.
Обновлено в 12:16
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Кино

Время тяжеловесов: в Каннах показали картины Альмодовара и Малика

Обновлено в 09:40
Авто

Lifan X70 через три месяца снова вернется в Россию

Как рассказали российским журналистам представители компании, Lifan X70 через три месяца снова вернется в Россию.
Обновлено в 11:50
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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