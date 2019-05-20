Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика
Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
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Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
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На озере в Финляндии погиб россиянин
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Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
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В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
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Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
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В Германии начался суд над «шариатской полицией»
В немецком городе Вупперталь начался второй судебный процесс по делу «шариатской полиции», сообщает сегодня, 20 мая, Lenta.ru со ссылкой на издание Deutsche Welle.
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Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
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Как рассказали российским журналистам представители компании, Lifan X70 через три месяца снова вернется в Россию.
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