Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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