Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Голоса жюри Белоруссии в финале «Евровидения» были утверждены аудиторами

ТАСС10:43

Организаторы Евровидения объяснили перераспределение голосов Белоруссии

РИА Новости09:52

Дробыш намерен обратиться в суд из-за отстранения жюри Белоруссии на «Евровидении»

Коммерсантъ09:03

Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении

News.ru07:54

Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Lenta.ru07:28

Дробыш рассказал, почему подает в суд на Европейский вещательный союз

Народные новости10:18

Разъяренный Дробыш судится с «Евровидением»

Газета.Ru08:07
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн

Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении»

КП - Беларусь08:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Официальные российские дилеры компании «АвтоВАЗ» прекратили реализацию комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport.
Обновлено в 11:25
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Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

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Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
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Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
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Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

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АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
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Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
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С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
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Обновлено в 11:09
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Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе

Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
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Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
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На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
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Хоккеист Зубов заключил новый контракт со «Спартаком»

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Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс

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Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

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В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
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Медведев расширил перечень специальностей для обучения за счёт бюджета

Медведев рассказал, что документ изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым вузы проводят приём на целевое обучение за счёт бюджета в пределах квоты.
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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