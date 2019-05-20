Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Организаторы Евровидения объяснили перераспределение голосов Белоруссии

РИА Новости09:52

Дробыш рассматривает возможность иска к организатору «Евровидения»

ТАСС08:19

Дробыш объяснил, зачем подает в суд на Европейский вещательный союз из-за «Евровидения»

РЕН ТВ08:27

Дробыш подает в суд на Европейский вещательный союз после скандала на «Евровидении»

Народные новости07:28

Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Lenta.ru07:28

Разъяренный Дробыш судится с «Евровидением»

Газета.Ru08:07

Дробыш намерен обратиться в суд из-за отстранения жюри Белоруссии на «Евровидении»

Коммерсантъ09:03
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Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на Евровидении

КП - Беларусь08:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

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В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
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Виктор Дробыш
Российский композитор
Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012».
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