Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»Известия 08:54
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Дробыш подает в суд на Европейский вещательный союз после скандала на «Евровидении»
Народные новости07:28
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:16
Музыка
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Наука
Сахар помогает раковым клеткам развиваться
Исследователи добавляют, что когда раковые клетки лишены сахара, это вызывает реакцию через их мембрану и приводит к увеличению количества ионов кальция, что заставляет их умирать в конечном итоге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Транспорт
«Аэрофлот» изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии
Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки.
Обновлено в 07:48
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
Проведение досрочных выборов в Верховную раду после начала избирательной кампании не может быть прекращено, заявила секретарь ЦИК Украины Наталия Бернацкая.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе
«Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах
Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено вчера в 00:21
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года
Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Обновлено в 08:50
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду
Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59