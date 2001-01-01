Футбол

Дриусси стал автором юбилейного гола «Зенита»Sport.ru вчера в 11:58

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Юбилейным стал первый гол Дриусси. "Зенит", разгромив "Анжи", упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Питерцы с 48 набранными очками опережают ближайших конкурентов, "Локомотив" и "Краснодар", на шесть очков.
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