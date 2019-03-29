Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат РоссииЧемпионат вчера в 13:33

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано. Аргентинец перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2017 года.

Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России

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