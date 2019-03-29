Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат РоссииЧемпионат вчера в 13:33
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано. Аргентинец перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2017 года.
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Себастьян Дриусси: Я поспешил с переездом в Россию. Мне было по силам перейти в более сильный чемпионат
Советский спортвчера в 12:38
Себастьян Дриусси: «Я поспешил с переходом в РПЛ. Мог перейти в более сильный чемпионат»
Sports.ruвчера в 13:15
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