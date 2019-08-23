Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси в эфире аргентинского радио La Oral Deportiva рассказал о своей жизни в России. В России мне очень хорошо и спокойно, моей семье комфортно здесь.

Дриусси рассказал, что его семье комфортно в России

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