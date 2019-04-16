Футбол

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тураНева Спорт 02:45

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 14 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Аргентинец собрал 46,57% голосов. В матче с «Анжи» (5:0) Дриусси забил последние два гола в игре.
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Футболист «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС03:14

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Советский спорт02:19

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:58

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

РИА Новости02:47

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Матч ТВ02:35

Дриусси – лучший игрок РПЛ в 23-м туре

Sports.ru06:12

Форвард «Зенита» Дриусси — лучший игрок 23-го тура чемпионата России

Sport24.ru02:10
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