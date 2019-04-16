Футбол

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тураНева Спорт 02:45

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 14 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Аргентинец собрал 46,57% голосов. В матче с «Анжи» (5:0) Дриусси забил последние два гола в игре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС03:14

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:58

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

РИА Новости02:47

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Sportbox.RU02:35

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Матч ТВ02:35

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Советский спорт02:19

Форвард «Зенита» Дриусси — лучший игрок 23-го тура чемпионата России

Sport24.ru02:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

Обновлено в 02:40
Происшествия

В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама

Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Наука

Впервые в мире живое сердце напечатали на 3D-принтере

Обновлено в 02:47
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 01:42
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сергей Никоненко столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки

Артист столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки, которую ему помогла пережить третья супруга Екатерина Воронина.
Обновлено в 02:10
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Обновлено в 02:18
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Обновлено в 02:30
Политика

Россия и Япония обсудили совместную деятельность на Курилах

Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Военно-морской флот тестирует систему радиоэлектронной защиты

Например, система может маскировать корабль помехой, «давить» РЛС мощным радиоэлектронным сигналом, ставить дезориентирующие помехи.
Обновлено в 03:03
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение

Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах

Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Авто

Ford Fiesta и Focus получили обновление в системе безопасности

Обновлено вчера в 02:45
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Два человека погибли, шестеро пострадали в ДТП под Рязанью

Восемь человек пострадали в крупной аварии с участием четырех автомобилей, сообщили в УМВД по Рязанской области.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное