Дриусси признан лучшим игроком 23-го тураНева Спорт 02:45

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ по голосования болельщиков, проведенного телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Аргентинец собрал 46,57% голосов. В матче с «Анжи» (5:0) Дриусси забил последние два гола в игре.

Происшествия В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.

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Происшествия В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».

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Финансы Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.