Футбол

Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросомМатч ТВ 04:48

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом

Sport24.ru04:16

Новичок «Зенита» за 40 млн евро сломался уже после второго матча. Участие Малкома в игре с «Ахматом» под вопросом

Фонтанка.Ру05:26

Сергей Семак: «Шатов и Дриусси не сыграют с „Ахматом“, участие Малкома под вопросом»

Спорт-Экспресс04:23

Малком, Дриусси и Шатов не работали в общей группе

Матч ТВ05:45

Малком может пропустить матч с «Ахматом», Друсси и Шатов точно не сыграют

Sports.ru04:28

Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

Чемпионат05:03

Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

78.ru04:14
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Обновлено в 10:59
Происшествия

Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой

На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
Обновлено в 12:13
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию обвалился

По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Космос

ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено в 08:39
Наука

В США создадут суперкомпьютер для контроля за ядерным оружием

Министерство энергетики США заказало компании Cray создание суперкомпьютера El Capitan для задач, связанных с ядерным оружием.
Обновлено 13 августа в 14:10
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыхать

Обновлено в 12:26
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321

Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
Обновлено в 13:26
Футбол

Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)

Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
Обновлено в 12:07
Авто

Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Происшествия

На севере Москвы произошёл пожар в ангаре

На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»

Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

В Сети появились сообщения о сбитом Су-22 в Сирии

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok

Еще один фигурант дела о мошенничестве Baring Vostok Филипп Дельпаль вышел из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:57
Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Общество

Власти Москвы предложили оппозиции другое место для митинга 24 августа

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Что будет с вооружением в Кобасне: Войку обудил проблему с Шойгу

Министр обороны Павел Войку обсудил проблему боеприпасов, складированных в приднестровском регионе, с американскими и российскими партнерами Молдовы.
Обновлено в 13:30
Кино

Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана

Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика

Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей

15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено в 13:24
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
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