Футбол
Дриусси не сыграет с «Ахматом», участие Малкома под вопросомМатч ТВ 04:48
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой
На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
Обновлено в 12:13
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Наука
В США создадут суперкомпьютер для контроля за ядерным оружием
Министерство энергетики США заказало компании Cray создание суперкомпьютера El Capitan для задач, связанных с ядерным оружием.
Обновлено 13 августа в 14:10
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321
Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
Обновлено в 13:26
Футбол
Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
Обновлено в 12:07
Авто
Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Происшествия
На севере Москвы произошёл пожар в ангаре
На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В Сети появились сообщения о сбитом Су-22 в Сирии
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok
Еще один фигурант дела о мошенничестве Baring Vostok Филипп Дельпаль вышел из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:57
Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Что будет с вооружением в Кобасне: Войку обудил проблему с Шойгу
Министр обороны Павел Войку обсудил проблему боеприпасов, складированных в приднестровском регионе, с американскими и российскими партнерами Молдовы.
Обновлено в 13:30
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей
15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено в 13:24