Футбол

Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»Sport24.ru вчера в 22:59

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
1 фото
Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси пропустит матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».
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