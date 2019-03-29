Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала, кто унаследует ее роскошный особняк в Юрмале
Лайма Вайкуле дала эксклюзивное интервью Андрею Малахову и пригласила его съемочную группу в свой роскошный особняк в центре Юрмалы.
Обновлено в 11:31
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 13:55
Происшествия
После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского
Обновлено в 12:03
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Экономика
«Россети» направят в МРСК Сибири 3 млрд на оцифровку сетей
В прошлом году прибыль филиала составила 0,8 млрд рублей, наряду со снижением энергопотери сократилась почти на 8%. При этом средние показатели перерыва в электроснабжении снизились свыше чем на 21%, а количество просроченных договоров на льготное техприсоединение к сетям компании - на 86%.
Обновлено в 13:32
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Происшествия
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода заработала на корпоративе в США 400 тысяч евро
Украинская певица Светлана Лобода во время своего пребывания в США согласилась выступить на корпоративе, благодаря чему заработала 400 тысяч евро.
Обновлено в 10:41
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Экономика
Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд
С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд.
Обновлено в 07:41
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой
На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
ЖКХ
87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения
В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.
Обновлено в 14:19
Футбол
Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей
В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49