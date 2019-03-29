Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Политика
В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента
Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
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«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
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«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
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«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
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В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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Происшествия
Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Минобороны РФ получило очередной доработанный бомбардировщик Ту-22М3
Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной доработанный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 09:24
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Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
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Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено в 13:10
Политика
«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Общество
Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди
Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
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Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса
Как пишут представители Boston Dynamics в описании своего ролика на YouTube, видоизменённый Handle – это "мобильный робот-манипулятор, предназначенный для логистики".
Обновлено в 07:52
Футбол
Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира
"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Общество
Медведев рассказал о музыкальных вкусах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".
Обновлено в 10:08
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Виновник аварии на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова
Виновник аварии ДТП, в котором погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, записал видео и сдался полиции.
Обновлено в 05:12
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенёс операцию на сердце
Известный режиссёр и постоянный судья игр КВН Юлий Гусман перенёс операцию на сердце.
Обновлено в 07:09