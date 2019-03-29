Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.

Спорт день за днем

Политика В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.

Кино «Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ «Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Энергетика Котировки нефти движутся вверх, но «осторожно» Санкции США в отношении экспортеров нефти и членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы оказали достойную поддержку глобальному нефтяному рынку.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Армия и оружие Минобороны РФ получило очередной доработанный бомбардировщик Ту-22М3 Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной доработанный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщает пресс-служба компании.

Авто Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.

Энергетика «Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей» "Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.

Гаджеты Sony закрывает мобильное подразделение Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Технологии Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса Как пишут представители Boston Dynamics в описании своего ролика на YouTube, видоизменённый Handle – это "мобильный робот-манипулятор, предназначенный для логистики".

Футбол Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира "Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Общество Медведев рассказал о музыкальных вкусах Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Происшествия Виновник аварии на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова Виновник аварии ДТП, в котором погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, записал видео и сдался полиции.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Происшествия Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.