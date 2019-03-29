Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Происшествия
«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»
Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:37
Политика
США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Здоровье
Для больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение» будет закуплена новая медтехника
Работа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ориентирована на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детской медицины, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение кадрового вопроса, развитие экспорта медицинских услуг, создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Обновлено в 03:12
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Общество
За нагрузки на работе могут начать доплачивать
Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Спорт
Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»
«Зенит» повёл в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Локомотива».
Обновлено в 14:36
Авто
Сборку автомобилей Chery освоят в Калининграде
Обновлено в 11:15
Футбол
Пике вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Обновлено в 07:35
Интернет
В Instagram может появиться функция перемотки видео
"Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала.
Обновлено в 13:25
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины
Обновлено в 09:58
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Наука
Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные
Обновлено 27 марта в 04:33
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальной проверки автомата Калашникова
Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова.
Обновлено в 12:10
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Футбол
Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша
Обновлено в 08:46
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45