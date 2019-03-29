Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Себастьян Дриусси: «Я ошибся, перейдя в чемпионат России»

Матч ТВ13:25

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

РИА Новости13:20

Нападающий «Зенита» Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Sport24.ru12:28

Футболист «Зенита» назвал ошибкой переезд в Россию

Газета.Ru12:44

Себастьян Дриусси: Я поспешил с переездом в Россию. Мне было по силам перейти в более сильный чемпионат

Советский спорт12:38

Себастьян Дриусси: «Я сделал ошибку, когда переехал в Россию»

Спорт-Экспресс12:47

Себастьян Дриусси: «Я поспешил с переходом в РПЛ. Мог перейти в более сильный чемпионат»

Sports.ru13:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»

Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Политика

США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
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Для больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение» будет закуплена новая медтехника

Работа в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ориентирована на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детской медицины, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение кадрового вопроса, развитие экспорта медицинских услуг, создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Обновлено в 03:12
Культура

Михаил Пореченков стал Народным артистом России

Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Общество

За нагрузки на работе могут начать доплачивать

Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.
Обновлено в 01:16
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Спорт

Питерский «Зенит» повёл в четвертьфинале ЧР, обыграв «Локомотив»

«Зенит» повёл в серии до двух побед со счётом 1-0. Второй матч серии состоится 14 апреля на площадке «Локомотива».
Обновлено в 14:36
Автоспорт

Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

Обновлено в 14:10
Авто

Сборку автомобилей Chery освоят в Калининграде

Обновлено в 11:15
Футбол

Пике вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Обновлено в 07:35
Единоборства

Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс

Обновлено в 15:22
Интернет

В Instagram может появиться функция перемотки видео

"Инстаграм" тестирует функцию перемотки видео и воспроизведения с любого момента, а не с его начала.
Обновлено в 13:25
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Происшествия

Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания

В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины

Обновлено в 09:58
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Наука

Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные

Обновлено 27 марта в 04:33
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальной проверки автомата Калашникова

Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова.
Обновлено в 12:10
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
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Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша

Обновлено в 08:46
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
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Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
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