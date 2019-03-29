Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Экономика
США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
Обновлено в 14:15
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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено в 19:39
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Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом
За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
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Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
Обновлено в 22:16
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Политика
Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено в 17:17
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию
Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 22:47
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено в 22:50
Транспорт
Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 22:42
Политика
Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление
Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова провела «обрядовое парение» в бане
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова написала, что очень любит баню и часто посещает Андреевские парные заведения.
Обновлено в 16:55