Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Хоккей
Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Футбол
РПЛ объяснила, почему матч «Спартак» — ЦСКА не покажут на общедоступных каналах
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги рассказала, почему матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА не будет транслироваться ни на одном общедоступном телеканале.
Обновлено в 15:58
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Здоровье
Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа
Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Политика
МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 15:51
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне в Татарстане
Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после занятий в плавательном бассейне в Балтасинском районе Татарстана.
Обновлено в 09:56
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что у неё есть целлюлит
Анна Седокова часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Поклонники восхищаются фигурой мамы троих детей.
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Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва — Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
США подготовили новые санкции против России по делу Скрипалей
Новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Футбол
Аллегри рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Общество
Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу
Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:56
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19