Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Обновлено в 04:12
Общество
Кита Флинта проводили с плясками у гроба
Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
Обновлено в 14:57
Здоровье
С понедельника омские парки начнут обрабатывать от клещей
Первые случаи укусов клещей говорят о том, что пора обрабатывать парки и скверы Омска.
Обновлено в 00:46
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Экономика
США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов
Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти положительно оценил планы Чехии по увеличению расходов на оборону до 2% национального ВВП к 2024 году.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что у неё есть целлюлит
Анна Седокова часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Поклонники восхищаются фигурой мамы троих детей.
Обновлено в 16:02
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Музыка
В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова
На открытии 38-го Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове высутипилиНа сцене Тамбовтеатра выступил государственный симфонический оркестр республики Татарстан и народный артист России Николай Луганский.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Политика
Вступили в силу законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Чуть ранее, 18 марта, был опубликован закон о наказании за недостоверные, "фейковые новости", который вступил в силу с даты обнародования.
Обновлено в 06:06
Происшествия
На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков
Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
Обновлено в 11:58
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве
Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:17
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве
Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено в 14:47
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Технологии
Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено в 07:56