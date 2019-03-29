Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в РоссиюРИА Новости 13:20
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию. Дриусси перешел в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года.
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Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Политика
Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции против России
Дмитрий Медведев в ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» заявил, что США никогда не отменят санкции против России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Коврик для зарядки AirPower не появится на массовом рынке
Впервые коврик для зарядки AirPower был представлен во время мероприятия iPhone X в сентябре 2017 года и заявляла, что она появится в 2018 году.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
МИД Турции: США не имеют плана вывода войск из Сирии
«Касательно сохранения территориальной целостности Сирии, известна наша позиция... США после решения о выводе своих сил (не имеют.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Мутко против»: «Рубин» задолжал Бердыеву 65 млн рублей
Казанский «Рубин» задолжал главному тренеру команды Курбану Бердыеву 65 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Мутко против».
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Экономика
РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова воспитывает из сына «хорошего мужчину»
Исполнительница Анна Седокова гордится своим двухлетним сыном Гектором. Она призналась, что пытается воспитать из него «хорошего мужчину».
Обновлено в 05:36
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено в 13:56
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
ЖКХ
87 домов в Кронштадте остались без теплоснабжения
В настоящее время 87 зданий остаются без отопления. Ремонт проводится у здания №34 на улице Посадской.
Обновлено в 14:19
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Космос
Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре
Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Политика
США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Ольга Орлова впервые рассказала о последних днях Жанны Фриске
За два дня до смерти Фриске перестала приходить в сознание, в момент ее ухода из жизни дома с ней, кроме Орловой, были только отец, мать и сестра Наталья.
Обновлено в 11:31
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16