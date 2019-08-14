Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6 тура РПЛ против «Ахмата». В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы. Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.

Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»

Футбол Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Общество Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Культура Акция «Хоровод мира» пройдет на ВДНХ Напомним, что акция "Хоровод мира" пройдет в этом году в третий раз, в ней примут участие более 120 городов из России и мира.

Происшествия В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.

Интернет В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.

Футбол «Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар» Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Происшествия Улетевший пляжный зонт проткнул ребенка в США Пляжный зонт, улетевший от порыва ветра, проткнул руку мимо идущему мальчику.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Наука Доклинические исследования показывают противораковый эффект кето-диеты Новые исследования, проведенные биологами из Техасского университета в Далласе, показывают, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать некоторые виды рака.

Гаджеты OnePlus раскрыла название будущего смарт-телевизора и логотип Хотя на форуме компании пока нет никаких сообщений по поводу сроков выхода OnePlus TV, ресурс The Next Web утверждает, что было объявлено о запуске смарт-телевизора в сентябре.

Здоровье В детские поликлиники Кубани поставят более 300 единиц медоборудования В прошлом году было закуплено почти 500 единиц медоборудования для диагностики и лечения детей, еще 329 единиц поступят в край в текущем году, - отметил министр здравоохранения Евгений Филиппов.