Из-за травмы икроножной мышцы в матче с "Ахматом" не примет участия Себастьян Дриусси. Скорее всего аргентинец пропустит так же следующую встречу с "Уфой", его возвращение в строй ожидается к поединку 8-го тура со "Спартаком".

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата». В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы. Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.

Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»

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