Футбол

Дриусси из-за травмы не сыграет против «Ахмата»Бомбардир.ру вчера в 23:49

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не сыграет в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата». В игре предыдущего тура против «Динамо» аргентинец получил травму икроножной мышцы. Футболиста заменили в перерыве между таймами на Малкома.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Зенит». Дриусси не сыграет с «Ахматом»

Из-за травмы икроножной мышцы в матче с "Ахматом" не примет участия Себастьян Дриусси. Скорее всего аргентинец пропустит так же следующую встречу с "Уфой", его возвращение в строй ожидается к поединку 8-го тура со "Спартаком".
Bobsoccerвчера в 17:24

Подробнее о событии

Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Советский спорт01:45

Дриусси пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы и может вернуться к игре со «Спартаком»

Sports.ru02:45

СМИ: Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»

Sportbox.RUвчера в 23:12

«Зенит». Ротация

Bobsoccer02:54

Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Чемпионатвчера в 23:57

Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»

Sport24.ruвчера в 22:59

СМИ: Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»

Матч ТВвчера в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Активному участнику протестов Котову избирают меру пресечения

Обновлено в 08:01
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Кино

Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Обновлено вчера в 13:24
Футбол

Форвард «Нижнего Новгорода» перешел в «Зенит»

«Зенит» арендовал у «Нижнего Новгорода» с последующим правом выкупа нападающего Артема Максименко.
Обновлено в 08:46
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Бузова назвала себя блокадницей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3

В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Подпись Жанны Фриске на договоре с «Русфондом» подделали – адвокат

Юрист Юрий Нечаев, представляющий интересы семьи Фриске, внезапно заявил, что договор с БО, подписанный Жанной Фриске, на самом деле является недействительным.
Обновлено в 05:02
Религия

Православные пензенцы празднуют Медовый Спас

14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Воскресенской церкви при епархиальном управлении, сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ

Обновлено в 03:54
Футбол

Руни начал борьбу с алкоголизмом

Обновлено в 08:46
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке ПО на смартфоны Huawei

Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения холдинга на смартфоны китайской компании.
Обновлено в 07:38
Общество

Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» отложили до конца сентября

Обновлено в 06:18
Футбол

Балотелли определился со своим следующим клубом

Обновлено в 08:49
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия

Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Мордовия» обыграла «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» проиграл «Мордовии» (1:2) в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное