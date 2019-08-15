Футбол
Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом78.ru 04:14
Новичок «Зенита» Малком может пропустить ближайшую встречу с «Ахматом». Об этом рассказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Наставник сине-бело-голубых также добавил, что матчи с «Ахматом» всегда складываются для «Зенита» сложно.
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Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
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Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
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Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
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Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
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В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
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Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.
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Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»
Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
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Футбол
Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»
На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство.
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Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
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Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Общество
Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа
В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек.
Обновлено в 08:47
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку обнаружили мертвой
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Политика
В штабе Зеленского назвали условие снятия водной блокады Крыма
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Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко
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Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы
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Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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