Точно не сыграет Шатов, который продолжает лечение, приводит слова Семака официальный сайт клуба. Дриусси не сыграет из-за повреждения, полученного в прошлой игре (с Динамо). По Малкому ситуация пока не определена, его участие в матче под вопросом.

Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома – под вопросом

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