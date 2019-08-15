Футбол

Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома – под вопросомСоветский спорт 05:39

Точно не сыграет Шатов, который продолжает лечение, приводит слова Семака официальный сайт клуба. Дриусси не сыграет из-за повреждения, полученного в прошлой игре (с Динамо). По Малкому ситуация пока не определена, его участие в матче под вопросом.
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Участие Малкома в матче с «Ахматом» под вопросом

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Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

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Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом», участие Малкома под вопросом

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Сергей Семак: «Шатов и Дриусси не сыграют с „Ахматом“, участие Малкома под вопросом»

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Новичок «Зенита» за 40 млн евро сломался уже после второго матча. Участие Малкома в игре с «Ахматом» под вопросом

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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