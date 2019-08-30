Футбол
Sports.ruДриусси тренировался в общей группе, Малком – индивидуально
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вернулся к полноценным тренировкам. На сегодняшнем занятии петербургской команды аргентинец работал в общей группе.
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Музыка
«Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" утвердили место проведения события в 2020 году. "Евровидение-2020" состоится в Роттердаме.
Московский Комсомолец 06:27
Кино
Эд Ширан напишет саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде
Британский поп-музыкант Эд Ширан может написать главный трек к 25-му фильму об агенте 007 Джеймсе Бонде, сообщает Nation News.
МИР 24 04:10
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99
В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.
3DNews 06:05
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Технологии
Хардфорк Ethereum Classic и запуск Bakkt. Главные события сентября
В сентябре произойдут события, которые могут серьезно изменить ситуацию в блокчейн-индустрии.
РБК 05:58
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Гаджеты
Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны
Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.
Astera 05:15
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor 01:04
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ
Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
МИР 24 вчера в 13:34
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Как недавно подтвердил первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов, власти не рассматривают вариант продления действия этого режима, поскольку он часто применяется для уклонения от уплаты налогов.
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Экономика
В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года.
REGNUM 05:54
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки.
МК-Спорт 05:58
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Авто
Власти планируют увеличить транспортный налог
Счетная палата заявила, что планирует изменить правила расчета транспортного налога. Налог будут рассчитывать по-новому.
SpeedMe 05:51
Театры
В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор
Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь вчера в 15:00