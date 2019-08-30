Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургСемак: Есть шанс, что Дриусси сыграет со «Спартаком»
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам.
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Происшествия
Найденную в лесу 5-летнюю Зарину Авгонову выписали из больницы
РБК Нижний Новгород 07:01
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Матч ТВ вчера в 12:06
Политика
Новый глава МИД Украины сделал заявление по Крыму
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о главных задачах министерства, поставленных украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
РИА Новости Крым 08:01
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной
Президент Владимир Путин считает, что семья, в которой три ребенка, — «нормальная» и «правильная».
РБК 08:00
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Спорт
В Сочи пройдет этап Интерконтинентального кубка по скелетону
В ноябре 2019 года санно-бобслейная трасса Сочи примет один из этапов Интерконтинентального кубка по скелетону.
Матч ТВ 07:21
Космос
Третий за месяц спутник связи «Глонасс-М» выведен из эксплуатации
Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен из эксплуатации.
РЕН ТВ 07:19
Интернет
Сервис YouTube Premium будет бесплатным
Отмечается, что бесплатными будут только новые шоу.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Политика
Facebook заблокировал страницу Рабиновича после публикаций об обмене
Как сообщил на своей странице в Facebook помощник парламентария, журналист Владимир Кацман, соцсеть заблокировала страницу нардепа "без объяснений на 30 дней".
Московский Комсомолец 06:38
Финансы
S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD).
РБК 05:19
Происшествия
Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
В главке МЧС Республики Саха уточнили количество пострадавших в результате сегодняшней вынужденной посадки самолета Ан-2.
Российская газета 07:13
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.
REGNUM 06:38
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Музыка
Определен город проведения «Евровидения-2020»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.
BFM.ru 07:48
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Общество
Московские вокзалы застроят жильем
«Российские железные дороги» (РЖД) займутся модернизацией московских вокзалов и преобразованием прилегающих к ним территорий под бизнес-проекты и жилье.
Lenta.ru 07:53
Армия и оружие
Обновленный прицел «Содема» установят на танк Т-90
Модернизированный прицел "Содема", разработанный для комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и другой бронетехники, планируется использовать на танках Т-90.
ТАСС 03:17
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019
Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Политика
Трамп задумался о взыскании с Китая императорских долгов
Как указывает агентство, история с китайскими облигациями начала прошлого века всплыла именно сейчас – в период обострения торговых и политических отношений между Пекином и Вашингтоном, и может использоваться администрацией США в качестве рычага давления на Китай.
Международная жизнь 06:53
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM вчера в 06:47
Футбол
«Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА
Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату».
Чемпионат 03:04