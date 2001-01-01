Футбол
Дриусси гордится тем, что Месси аргентинецНева Спорт 03:02
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси гордится тем, что Лионель Месси аргентинец.
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Происшествия
В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре
Минобороны РФ назвало имя подводника, который спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ.
Обновлено вчера в 12:51
Интернет
Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook
В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Кино
Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney
Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.
Обновлено в 04:04
Авто
Lamborghini превратился в бренд кроссоверов
За первое полугодие компания реализовала 4 553 экземпляра автомобилей по всему миру. Из них 2 693 автомобиля - это кроссоверы Urus.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Обновлено 02 июля в 14:05
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено 02 июля в 22:31
Авто
Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство
Обновлено вчера в 03:08
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17
Обновлено вчера в 02:01
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16