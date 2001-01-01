Футбол

Дриусси гордится тем, что Месси аргентинецНева Спорт 03:02

1 фото
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси гордится тем, что Лионель Месси аргентинец.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дриусси гордится тем, что Месси аргентинец

Нева Спорт03:02

Себастьян Дриусси: «Паредесу не писал. Пусть вначале придет в себя»

Спорт-Экспрессвчера в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Минобороны РФ назвало имя подводника, который спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ.
Обновлено вчера в 12:51
Интернет

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Кино

Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney

Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.
Обновлено в 04:04
Авто

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

Обновлено в 01:26
Авто

Lamborghini превратился в бренд кроссоверов

За первое полугодие компания реализовала 4 553 экземпляра автомобилей по всему миру. Из них 2 693 автомобиля - это кроссоверы Urus.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Обновлено 02 июля в 14:05
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено 02 июля в 22:31
Авто

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство

Обновлено вчера в 03:08
Единоборства

После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Экономика

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17

Обновлено вчера в 02:01
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное