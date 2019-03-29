Футбол

Дриусси: «Совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России»Sport.ru 14:43

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил что ошибся, когда покинул "Ривер Плейт" и перебрался в Россию. Дриусси заявил, что ошибся, когда подписал контракт с "Зенитом" и покинул Аргентину в молодом возрасте.
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Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России

Чемпионат13:33

Нападающий «Зенита» Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Sport24.ru12:28

Себастьян Дриусси: «Я сделал ошибку, когда переехал в Россию»

Спорт-Экспресс12:47

Футболист «Зенита» назвал ошибкой переезд в Россию

Газета.Ru12:44

Себастьян Дриусси: Я поспешил с переездом в Россию. Мне было по силам перейти в более сильный чемпионат

Советский спорт12:38

Себастьян Дриусси: «Я ошибся, перейдя в чемпионат России»

Матч ТВ13:25

Себастьян Дриусси: «Я поспешил с переходом в РПЛ. Мог перейти в более сильный чемпионат»

Sports.ru13:15
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