Футбол
Дриусси: «Совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России»Sport.ru 14:43
Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил что ошибся, когда покинул "Ривер Плейт" и перебрался в Россию. Дриусси заявил, что ошибся, когда подписал контракт с "Зенитом" и покинул Аргентину в молодом возрасте.
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