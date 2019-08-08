Футбол
«Бернли» арендовал у «Челси» ДринкуотераSport24.ru вчера в 13:06
«Бернли» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Дэнни Дринкуотер. В составе «Бордовых» 29-летний англичанин будет выступать на правах аренды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:06, Вашингтон
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17
Общество
На Украине обесточены более 200 населённых пунктов — ГСЧС
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее из-за непогоды на Украине были обесточены 16 населённых пунктов в двух областях.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Кардиохирург прояснил, как один бокал вина в день влияет на сердце
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал, что нужно делать для сохранения здоровья сердца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:55
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено вчера в 19:07
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Здоровье
В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок, соответствующее обращение будет направлено в Минздрав, сообщили РИА Новости в движении.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Футбол
Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»
Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Общество
Россиянам хотят разрешить иногда работать из дома
Штатные сотрудники могут получить возможность иногда работать из дома. Данная инициатива принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ).
Обновлено вчера в 00:56
ЖКХ
В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Американский журнал расхвалил губернатора Магаданской области
Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью "Россия - это не только Путин".
Обновлено в 01:40
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые бы привели к изменению статуса Джамму и Кашмира, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
В России блогеры и социальные сети стали основным каналом влияния при принятии решений о покупке тех или иных предметов роскоши — на них полагается 45% покупателей люкса, следует из отчета BCG и Altagamma «True-Luxury Global Consumer Insight» (мировая версия отчета была представлена в апреле, данные по России тогда отдельно не раскрывались).
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:01
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»
Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Пока тайфун отделяют от уезда Сяншань указанной провинции 1200 км. Тропический циклон перемещается на северо-запад со скоростью около 16 км в час.
Обновлено 07 августа в 01:45
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Дождь и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в пятницу
Кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 01:09
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40