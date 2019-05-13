Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом видеСоветский спорт 07:40

Полузащитник Челси Дэниел Дринкуотер лишен водительских прав на 20 месяцев. Футболист попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

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