Происшествия
Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом видеСоветский спорт 07:40
Полузащитник Челси Дэниел Дринкуотер лишен водительских прав на 20 месяцев. Футболист попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
Футбол
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом
Как стало известно Sport24.ru, ЦСКА не планирует продлевать контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.
Обновлено в 04:25
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Россия — Чехия 3:0 (3-й период)
Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Волочкова захотела измерить длину острова шпагатом
Известная российская балерина Анастасия Волочкова хочет измерить мальдивский остров Кудафуши с помощью шпагата.
Обновлено в 09:59
Энергетика
На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся
22 апреля этого года правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая — до 8247 гривен.
Обновлено в 11:41
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА
Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи. Напомним, футболист отметился тремя результативными передачами.
Обновлено в 11:52
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Кино
«Джон Уик-3» с Киану Ривзом выходит в прокат
Обновлено 11 мая в 06:42
Футбол
УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ
В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»
Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06