Происшествия

Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом видеСоветский спорт 07:40

Полузащитник Челси Дэниел Дринкуотер лишен водительских прав на 20 месяцев. Футболист попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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СМИ: футболист «Челси» Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

ТАСС07:00

Дринкуотер приговорен к 70 часам работ за вождение в нетрезвом виде

РИА Новости07:33

Полузащитник «Челси» Дринкуотер лишен водительских прав

Вести.Ru07:13

Футболист «Челси» лишён прав за вождение в нетрезвом виде

News.ru08:26

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

РБК06:45

Дринкуотер за езду в нетрезвом состоянии наказан 70 часами общественных работ

Чемпионат06:41

Хавбек «Челси» избежал тюремного срока за вождение в пьяном виде

Газета.Ru06:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Здоровье

В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии

Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
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ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом

Как стало известно Sport24.ru, ЦСКА не планирует продлевать контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.
Обновлено в 04:25
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
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Хоккей

Россия — Чехия 3:0 (3-й период)

Ранее сообщалось, что Андронов открыл счёт в матче сборных России и Чехии на ЧМ.
Обновлено в 10:50
Политика

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Волочкова захотела измерить длину острова шпагатом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова хочет измерить мальдивский остров Кудафуши с помощью шпагата.
Обновлено в 09:59
Энергетика

На Украине вместо обещанного снижения с 1 июня цены на газ повысятся

22 апреля этого года правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая — до 8247 гривен.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче с ЦСКА

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба признан лучшим игроком встречи. Напомним, футболист отметился тремя результативными передачами.
Обновлено в 11:52
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Разделил „Золотую бутсу“ с моими братьями»

Обновлено в 11:31
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Кино

«Джон Уик-3» с Киану Ривзом выходит в прокат

Обновлено 11 мая в 06:42
Футбол

УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ

В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился перед дочерью Елены Образцовой

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»

Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
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Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси». Выступал в сборной Англии.
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