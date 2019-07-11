Наука

В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человекаВолга-Медиа вчера в 22:15

На юге Греции ученые обнаружили древнейшие человеческие останки на территории Евразии. В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад. Волгоград, 11 июля / «Волга-Медиа.ру» /.
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Древнейший в Евразии человек современного типа умер 210 тысяч лет назад

N+1вчера в 10:52

Найденные 40 лет назад в Греции человеческие останки оказались древнейшими в Европе

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Предки современного человека появились в Европе более 200 тысяч лет назад

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Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

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В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

РИА Новостивчера в 13:00

Найденные 40 лет назад в Греции останки человека оказались древнейшими в Европе

Известиявчера в 16:03

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

Интерфаксвчера в 16:48
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в аварии

Обновлено вчера в 23:42
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено вчера в 17:00
Путешествия

Чеченский туристический центр открылся в Париже

Делегация Чеченской Республики, которая находится с визитом во Франции, открыла чеченский туристический информационный центр во французской столице.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Российские полицейские остались без взяток

Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Футбол

Нигерия вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв ЮАР

Сборная Нигерии в четвертьфинале Кубка Африки обыграла команду ЮАР – 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Буря на Урале: сотни людей остались без света

В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено вчера в 03:52
Армия и оружие

Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Украинцы прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика

В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма

Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешает

Руководитель «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, выступавший в минувшем сезоне за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, желает перейти в стан неаполитанцев.
Обновлено в 00:49
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты

Госдума в четверг, 11 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя

Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:13
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