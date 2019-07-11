Наука
В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человекаВолга-Медиа вчера в 22:15
На юге Греции ученые обнаружили древнейшие человеческие останки на территории Евразии. В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад. Волгоград, 11 июля / «Волга-Медиа.ру» /.
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Найденные 40 лет назад в Греции останки человека оказались древнейшими в Европе
Известиявчера в 16:03
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:42
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Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено вчера в 17:00
Путешествия
Чеченский туристический центр открылся в Париже
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Происшествия
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
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Обновлено 08 июля в 10:40
Футбол
Нигерия вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв ЮАР
Сборная Нигерии в четвертьфинале Кубка Африки обыграла команду ЮАР – 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
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Происшествия
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Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
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Происшествия
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Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено вчера в 03:52
Армия и оружие
Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
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Футбол
Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешает
Руководитель «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, выступавший в минувшем сезоне за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, желает перейти в стан неаполитанцев.
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Общество
Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты
Госдума в четверг, 11 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя
Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
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