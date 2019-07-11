На юге Греции ученые обнаружили древнейшие человеческие останки на территории Евразии. В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад. Волгоград, 11 июля / «Волга-Медиа.ру» /.

В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека

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