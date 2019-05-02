Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music AwardsАргументы и Факты 07:20

Напомним, в прошлом году британский автор-исполнитель Эд Ширан получил главную награду музыкальной премии, его признали лучшим артистом года. Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.

Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music Awards

Музыка Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения» Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Политика Министр обороны Сербии заявил об усталости страны от политики ЕС Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться.

Здоровье Комитет по здравоохранению поможет в реабилитации псковского краеведа Тамары Шулаковой По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению ищет варианты оказания медицинской помощи известному псковскому краеведу, историку Тамаре Васильевне Шулаковой.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Общество Националисты устроили марш по улицам Одессы Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing.

Политика Мезенцев может сменить Бабича на посту посла РФ в Белоруссии Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии рассматривается член Совфеда Дмитрий Мезенцев.

Политика Экс-министр обороны Украины: Россия заочно арестовала меня и объявила в международный розыск Выдвигавшийся в президенты Украины экс-министр обороны Анатолий Гриценко сегодня заявил, что российский суд заочно арестовал его, а Следком РФ объявил в международный розыск.

Происшествия Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.

Футбол Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии» Стали известны стартовые составы английского «Арсенала» и «Валенсии» из Испании на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Политика Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле Россия и США договорились сохранять диалог по разным вопросом, несмотря на несовместимость позиций двух стран по кризису в Венесуэле, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Экономика В Севастополе открыт новый торговый центр Открытие торгового центра говорит о том, что севастопольское предпринимательское сообщество уверенно себя чувствует и готовы инвестировать.

Футбол Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны» Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Общество Автор «Сталингулага» впервые дал интервью Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.