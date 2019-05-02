Музыка
Названы лучшие исполнители года по версии Billboard Music AwardsАргументы и Факты 07:20
Напомним, в прошлом году британский автор-исполнитель Эд Ширан получил главную награду музыкальной премии, его признали лучшим артистом года. Лучшей исполнительницей в рамках премии стала Тейлор Свифт. Billboard Music Awards – одна из крупнейших музыкальных наград в США.
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Валенсии»
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