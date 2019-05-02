Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music AwardsДождь 07:53
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би. Список победителей опубликован на сайте журнала. Дрейка признали лучшим музыкантом, а лучшей исполнительницей журнал назвал Ариану Гранде.
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Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
Обновлено в 13:57
Музыка
«Московская весна A Cappella» набирает обороты
В 2018 году получил приз зрительских симпатий на втором международном фестивале "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 04:03
Политика
Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко
Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Теннис
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
Ну а пока лидирующую позицию на мировом рынке смартфоном занимает компания Samsung, доля которого в первом квартале 2019 года составляет 21%.
Обновлено в 05:35
Общество
В мае Планетарий №1 откроет бесплатный уличный лекторий
После праздников Планетарий №1 откроет для петербуржцев уличный лекторий, рассчитанный на 40 человек.
Обновлено в 15:51
Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренером
Ранее тренер "Ювентуса" заявил, что Месси — хороший стимул для Роналду.
Обновлено в 15:30
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Против прокурора Тихвина Михаила Волницкого возбудили уголовное дело
В Гатчине возбудили уголовное дело в отношении тихвинского прокурора Михаила Волницкого по статье за хулиганство.
Обновлено в 15:45
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Футбол
Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»
«Милан» стал сомневаться в подписании контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко после того, как футболист на час опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:17
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский выбрал главу администрации президента
Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с главой своей администрации, сообщил Вадим Галайчук, доверенное лицо нового президента, в эфире телеканала ZIK.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Более 130 военных США прибыли на Украину для тренировки ВСУ
На Украину прибыли более 130 американских военнослужащих, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил (ВСУ) согласно стандартам НАТО.
Обновлено в 13:20