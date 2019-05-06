Дракарис! Что ждет зрителей в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»Фонтанка.Ру 05:59

«Фонтанка» посмотрела новую серию финального сезона «Игры престолов» и рассказывает, к каким сюжетным поворотам готовиться зрителям. Если вы боитесь спойлеров, не открывайте этот текст. Винтерфелл заволокло серым дымом — победившие армию мертвецов сжигают своих погибших.

Дракарис! Что ждет зрителей в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Происшествия Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.

Происшествия Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.

Политика РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Общество «Театр у Никитских ворот» возобновляет работу Напомним, 30 апреля, судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» на 90 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Наука Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи оставил "Мону Лизу" незаконченной, потому что он серьезно повредил руку во время обморока, утверждает новое исследование.

Гаджеты Apple сняла с производства iPhone 6 Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Происшествия Умер участник казанского марафона Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Транспорт Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.

Политика Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.

Авто Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.

Происшествия Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

Авто Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.