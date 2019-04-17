Происшествия
Драка в кафе станет для Мамаева уроком на всю жизньREGNUM 13:10
Футболист Павел Мамаев принёс извинения потерпевшему Сергею Гайсину и призвал не держать на него обиду. С такими словами спортсмен обратился к Гайсину в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко
Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 18:09
Наука
В Румынии нашли череп доисторического карликового крокодила
Череп карликового доисторического крокодила был обнаружен в районе, где ранее уже находили кости небольших динозавров.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Общество
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Дочь Алсу прогуливает школу из-за участия в шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова наслаждается насыщенным графиком работы, из-за которого даже пропускает занятия в школе.
Обновлено в 14:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Политика
Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва госслужбы
Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Политика
Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ
Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.
Обновлено в 20:25
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Экономика
Российские регионы заключили по нацпроектам всего 2 тыс контрактов - сенатор
По реализации национальных проектов российские регионы заключили всего 2 тысячи контрактов, это около 3% от объема распределенных межбюджетных трансфертов в проекты, сообщил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев, комментируя отчет правительства РФ.
Обновлено в 15:56
Политика
В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31