Происшествия

Драка в кафе станет для Мамаева уроком на всю жизньREGNUM 13:10

Футболист Павел Мамаев принёс извинения потерпевшему Сергею Гайсину и призвал не держать на него обиду. С такими словами спортсмен обратился к Гайсину в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павел Мамаев: «Степень несоразмерности наказания с поступком — урок на всю жизнь»

Матч ТВ13:04

Мамаев назвал уроком на всю жизнь инцидент в «Кофемании»

Rambler News Service12:26

«Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь». Обращение Мамаева

Спорт-Экспресс12:15

«Был бы рад возможности примириться». Мамаев обратился к Гайсину, которого ударил в кафе

Sport24.ru12:16

Мамаев обратился к Гайсину, Паку и Соловчуку во время суда

RT на русском12:15

Мамаев: вся та ночь, всё то утро были неправильными

Чемпионат12:20

Драка в кафе станет для Мамаева уроком на всю жизнь

REGNUM13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие с места ДТП

Обновлено в 03:50
Наука

В Румынии нашли череп доисторического карликового крокодила

Череп карликового доисторического крокодила был обнаружен в районе, где ранее уже находили кости небольших динозавров.
Обновлено в 08:17
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 17:31
Общество

Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это

Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Дочь Алсу прогуливает школу из-за участия в шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова наслаждается насыщенным графиком работы, из-за которого даже пропускает занятия в школе.
Обновлено в 14:30
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Политика

Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва госслужбы

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Политика

Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ

Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.
Обновлено в 20:25
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Экономика

Российские регионы заключили по нацпроектам всего 2 тыс контрактов - сенатор

По реализации национальных проектов российские регионы заключили всего 2 тысячи контрактов, это около 3% от объема распределенных межбюджетных трансфертов в проекты, сообщил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев, комментируя отчет правительства РФ.
Обновлено в 15:56
Политика

В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Армия и оружие

Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени

Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное