Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
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с чего всё началось
Россияне устроили драку на борту «Турецких авиалиний», причём произошло это ещё до того, как самолёт успел взлететь. Как рассказал E1.RU один из пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург, конфликт начался во время рассадки пассажиров.Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
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Обновлено вчера в 13:46
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Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Футбол
Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»
Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Теннис
Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
Обновлено 01 августа в 16:58
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
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Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
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Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
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Политика
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Обновлено в 02:59
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков
К приезду звезды футбола подготовились основательно - наварили целый тазик раков, выловленных на реке Маныч.
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Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году
В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.
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Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
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Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
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Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
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