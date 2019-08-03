Россияне устроили драку на борту «Турецких авиалиний», причём произошло это ещё до того, как самолёт успел взлететь. Как рассказал E1.RU один из пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург, конфликт начался во время рассадки пассажиров.

с чего всё началось

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

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