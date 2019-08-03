Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видеоРИА Новости 01:47

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Как отмечает E1.RU, инцидент произошел во время рассадки пассажиров.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку

Россияне устроили драку на борту «Турецких авиалиний», причём произошло это ещё до того, как самолёт успел взлететь. Как рассказал E1.RU один из пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург, конфликт начался во время рассадки пассажиров.
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38

Подробнее о событии

Россияне поссорились и подрались на борту самолета в Турции

Газета.Ru04:13

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

РИА Новости01:47

Россияне устроили драку в самолете из Стамбула в Екатеринбург

Znak.comвчера в 19:16

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Lenta.ruвчера в 20:16

Видео драки россиян на борту самолета в Турции

РЕН ТВвчера в 20:33

Троих россиян сняли с рейса Стамбул-Екатеринбург из-за драки

URA.Ruвчера в 20:04

«Ты как можешь женщин бить?»: с рейса Стамбул — Екатеринбург сняли троих россиян, устроивших драку

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Футбол

Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Теннис

Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Обновлено 01 августа в 16:58
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол

Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»

Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Интернет

Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp

Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Общество

В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»

Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции

Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков

К приезду звезды футбола подготовились основательно - наварили целый тазик раков, выловленных на реке Маныч.
Обновлено в 04:49
Авто

Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей

Обновлено в 01:00
Гаджеты

Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году

В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Обновлено в 05:06
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Недвижимость

России предсказали ипотечный бум

Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное